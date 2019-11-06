Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 189vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Aus einem Bankgebäude wird ein Schuss gemeldet. Kommissarin Rietz ist als Erste dort und gerät in die Gewalt von Geiselnehmern. Eine Geisel ist bereits tot, weitere sollen folgen, falls die Forderungen der Kidnapper nicht erfüllt werden. Die Kommissare gehen auf alles ein. Was sie nicht wissen: Die Geiselnehmer konnten durch einen Trick bereits fliehen. Eine scharfe Bombe bleibt im Gebäude zurück, der Countdown läuft ... Rechte: Sat.1

