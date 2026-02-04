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K 11 - Kommissare im Einsatz

Sextod im Zahnarztstuhl

SAT.1Staffel 6Folge 30vom 04.02.2026
Sextod im Zahnarztstuhl

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 30: Sextod im Zahnarztstuhl

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Zahnarzthelferin liegt in aufreizenden Dessous tot auf einem Zahnarztstuhl - offenbar war sie in der Praxis ihres Arbeitsgebers zum Sex verabredet. Die Kommissare ermitteln, dass die Tote ein Doppelleben führte: Sie hat sich regelmäßig mit einem Callboy getroffen, um ihre bizarren Phantasien auszuleben ...

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