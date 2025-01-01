K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Date mit dem Tod
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann liegt leblos in einem verlassenen Hinterhof - Spuren am Tatort deuten auf einen Kampf hin. Kurz vor seinem Tod hatte er noch eine Verabredung mit einer sogenannten Date-Doktorin. Sie sollte ihm beibringen, wie man richtig flirtet. Offenbar mit Erfolg: An seinen Lippen wird weibliche DNA sichergestellt. Welche Frau gab ihm den letzten Kuss?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1