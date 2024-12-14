K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Schulfrei
22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Der Bus eines Privatgymnasiums wird samt Schülern entführt. Durch eine großangelegte Suchaktion gelingt es den Kommissaren, den Bus zu finden, aber bis auf einen Schüler ist er leer. Der wurde von dem Entführer zurückgelassen, um eine Lösegeldforderung zu überbringen: Er will 3 Millionen Euro! Die überwachte Geldübergabe entpuppt sich als Ablenkungsmanöver.
