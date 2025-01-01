Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Drogenhandel in der Nachbarschaft

SAT.1Staffel 6Folge 62
Drogenhandel in der Nachbarschaft

Folge 62: Drogenhandel in der Nachbarschaft

22 Min.Ab 12

Eine besorgte Mutter entdeckt Reste von Marihuana im Hausmüll. Sie glaubt, dass ihre Nachbarin mit den Drogen handelt. Noch bevor die Kommissare die Nachbarin dazu befragen können, wird sie überfallen und schwer verletzt. Unter Verdacht gerät einer ihrer mutmaßlichen Kunden. Er flieht vor den Kommissaren, als sie ihn festnehmen wollen.

