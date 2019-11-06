Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zum Leben zu schön

SAT.1Staffel 6Folge 67vom 06.11.2019
Zum Leben zu schön

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 67: Zum Leben zu schön

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Abiturientin bricht auf ihrem Abschlussball tot zusammen. Die Obduktion ergibt: Sie wurde vergiftet! Ihr Ex-Freund gerät unter Verdacht. Die beiden hatten auf dem Ball einen heftigen Streit, außerdem ist er im Besitz einer Giftschlange. Bei seiner Vernehmung bringt er die Kommissare auf eine weitere Spur: Die Tote soll ein Verhältnis mit dem Freund ihrer Stiefmutter gehabt haben ... Rechte: Sat.1

