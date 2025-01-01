Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zimmer Nr. 8

SAT.1Staffel 6Folge 69
Folge 69: Zimmer Nr. 8

23 Min.Ab 12

Eine Frau wird aus ihrem Hotelzimmer entführt und verschwindet spurlos. Der Fall bleibt zwei Jahre lang ungeklärt. Dann wird eine siebzehnjährige Schülerin brutal ermordet - sie hat im gleichen Hotelzimmer gewohnt wie die Vermisste. Verbirgt der Raum ein tödliches Geheimnis? Die Eltern der Toten gestehen: Die verschwundene Frau war die leibliche Mutter des Mädchens.

SAT.1
