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Kärnten heute
Folge 1178: Kärnten heute vom 14.07.2026
21 Min.Folge vom 14.07.2026
Feuerwehrhaus in Lieserhofen bei Brand zerstört | Heftige Gewitter führen zu 30 Feuerwehreinsätzen in Kärnten | Erdbeben-Szenario: Größte Katastrophenschutzübung im Herbst | Rekord-Anstieg bei Schuldnerberatung in Kärnten | Pregl (Schuldnerberatung) zur Hilfe in Zeiten finanzieller Not | Meldungen | Künstler Max Gangl feiert 80. Geburtstag | Neues von gestern: "Herzlich gesund" 1988
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