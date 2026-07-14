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Kärnten heute vom 14.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1178vom 14.07.2026
Kärnten heute vom 14.07.2026

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Folge 1178: Kärnten heute vom 14.07.2026

21 Min.Folge vom 14.07.2026

Feuerwehrhaus in Lieserhofen bei Brand zerstört | Heftige Gewitter führen zu 30 Feuerwehreinsätzen in Kärnten | Erdbeben-Szenario: Größte Katastrophenschutzübung im Herbst | Rekord-Anstieg bei Schuldnerberatung in Kärnten | Pregl (Schuldnerberatung) zur Hilfe in Zeiten finanzieller Not | Meldungen | Künstler Max Gangl feiert 80. Geburtstag | Neues von gestern: "Herzlich gesund" 1988

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