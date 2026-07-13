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Kärnten heute
Folge 1177: Kärnten heute vom 13.07.2026
22 Min.Folge vom 13.07.2026
Kärnten erlebt Rekordzahl an Hitzetagen | Wetter oder Klima: Meteorologe Hohenwarter klärt auf | Stadtsenat präsentiert verzögertes Klagenfurt-Budget | Schaf mit Kettenhemd löst internationale Diskussion aus | Meldungen | Fugger gewinnt Gold | Kärnten begrüßt Stocksport-Elite | Kärntnerisch gred't
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