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Kärnten heute

Kärnten heute vom 13.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1177vom 13.07.2026
Kärnten heute vom 13.07.2026

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Folge 1177: Kärnten heute vom 13.07.2026

22 Min.Folge vom 13.07.2026

Kärnten erlebt Rekordzahl an Hitzetagen | Wetter oder Klima: Meteorologe Hohenwarter klärt auf | Stadtsenat präsentiert verzögertes Klagenfurt-Budget | Schaf mit Kettenhemd löst internationale Diskussion aus | Meldungen | Fugger gewinnt Gold | Kärnten begrüßt Stocksport-Elite | Kärntnerisch gred't

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