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Kärnten heute
Folge 1180: Kärnten heute vom 16.07.2026
19 Min.Folge vom 16.07.2026
Lieserhofen: Tablet in Löschfahrzeug als Brandursache | Völkermarkt: Motorradfahrer stirbt nach Sturz | Polizei verstärkt Kontrollen auf Kärntens Seen | Kreatin: Was das Pulver wirklich kann | Studiogast: Internist James Gredler | Bachmannpreis: Insa Wilke wird neue Juryvorsitzende | Sabine Payer gibt Rücktritt bekannt
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