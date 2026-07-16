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Kärnten heute

Kärnten heute vom 16.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1180vom 16.07.2026
Kärnten heute vom 16.07.2026

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Folge 1180: Kärnten heute vom 16.07.2026

19 Min.Folge vom 16.07.2026

Lieserhofen: Tablet in Löschfahrzeug als Brandursache | Völkermarkt: Motorradfahrer stirbt nach Sturz | Polizei verstärkt Kontrollen auf Kärntens Seen | Kreatin: Was das Pulver wirklich kann | Studiogast: Internist James Gredler | Bachmannpreis: Insa Wilke wird neue Juryvorsitzende | Sabine Payer gibt Rücktritt bekannt

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