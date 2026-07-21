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Kärnten heute vom 21.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1185vom 21.07.2026
Kärnten heute vom 21.07.2026

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Folge 1185: Kärnten heute vom 21.07.2026

20 Min.Folge vom 21.07.2026

Industrie: Stabile Auftragslage aber wenig Investitionen | Internationaler Gedenktag für Drogentote | ASFINAG im Kampf gegen Autobahn-Müll | Meldungen | Oschmautz ergattert Platz fünf bei Kanu-WM | "frau macht: kunst": Mädchenlaune oder Meisterwerk? | Hannes Mair sorgt mit Blumenpracht für Aufsehen | Neues von Gestern: Internationales Sommercamp von 1991

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