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Kärnten heute

Kärnten heute vom 19.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1183vom 19.07.2026
Kärnten heute vom 19.07.2026

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Folge 1183: Kärnten heute vom 19.07.2026

12 Min.Folge vom 19.07.2026

Koralmbahn wegen "Trainsurfern“ stundenlang gesperrt | Vierjährige in einem Hotelpool ertrunken | Mehr Badetote als zuvor: Erste-Hilfe-Kurse am Tag der Wasserrettung | Sensationsfund: Händler stößt auf einmalige Kunstsammlung | Dabei: Riesenwuzzler-Turnier und Sautrog-Rennen

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