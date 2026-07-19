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Kärnten heute
Folge 1183: Kärnten heute vom 19.07.2026
12 Min.Folge vom 19.07.2026
Koralmbahn wegen "Trainsurfern“ stundenlang gesperrt | Vierjährige in einem Hotelpool ertrunken | Mehr Badetote als zuvor: Erste-Hilfe-Kurse am Tag der Wasserrettung | Sensationsfund: Händler stößt auf einmalige Kunstsammlung | Dabei: Riesenwuzzler-Turnier und Sautrog-Rennen
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