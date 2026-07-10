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Kärnten heute vom 10.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1174vom 10.07.2026
Kärnten heute vom 10.07.2026

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Folge 1174: Kärnten heute vom 10.07.2026

18 Min.Folge vom 10.07.2026

So geht es den Schülern am Zeugnistag | FPÖ prüft Kontakte in rechtsextreme Kreise | 120 Feuerwehr-Einsatzkräfte verhindern Brand-Ausbreitung | Fernrohr-Dieb gesucht | Bürgerinitiativen gegen 380 KV-Starkstromleitung schließen sich zusammen | Wurtenspeicher im Mölltal erhöht | Villacher Kirchtag modernisiert Sicherheitskonzept | Dabei: Weltstar Suzi Quatro in Finkenstein

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