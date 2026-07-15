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Kärnten heute
Folge 1179: Kärnten heute vom 15.07.2026
21 Min.Folge vom 15.07.2026
Medikamenten-Prozess: Freispruch für Krankenpflegerin | Meldungen | Neues Kapitel für Fachhochschule Kärnten | Studiogast: FH-Rektorin Stainer-Hämmerle | Radetzkymarsch-Premiere bei Kulturfestival | Volksschüler begeistert auf steirischer Harmonika | Dabei: Musikalischer Ferienstart
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