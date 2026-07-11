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Kärnten heute
Folge 1175: Kärnten heute vom 11.07.2026
15 Min.Folge vom 11.07.2026
Steinschlagrisiko für Bergsteiger steigt | Zwei Verletzte bei Stallbrand in St. Oswald | Feuerwehr-Ausbildung kommt direkt ins Rüsthaus | Meldungen | Schlager und Pop bei der "Starnacht am Wörthersee"
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