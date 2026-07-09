Kärnten heute vom 09.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 1173: Kärnten heute vom 09.07.2026
20 Min.Folge vom 09.07.2026
182 Jungpolizisten in Krumpendorf angelobt | Soldat aus Klagenfurt bei Schießübungen verletzt | Landtag: Debatte über Maßnahmen und Investitionen in Kärnten | Meldungen | Mühlberger gewinnt Königsetappe bei der Tour of Austria | "Mahler Forum“ gedenkt Komponisten in Maiernigg | Vorbereitungen für die Starnacht im vollen Gange | Sommerlicher Kochgenuss: Hummer-Spaghetti
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2