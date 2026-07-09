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Kärnten heute

Kärnten heute vom 09.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1173vom 09.07.2026
Kärnten heute vom 09.07.2026

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Folge 1173: Kärnten heute vom 09.07.2026

20 Min.Folge vom 09.07.2026

182 Jungpolizisten in Krumpendorf angelobt | Soldat aus Klagenfurt bei Schießübungen verletzt | Landtag: Debatte über Maßnahmen und Investitionen in Kärnten | Meldungen | Mühlberger gewinnt Königsetappe bei der Tour of Austria | "Mahler Forum“ gedenkt Komponisten in Maiernigg | Vorbereitungen für die Starnacht im vollen Gange | Sommerlicher Kochgenuss: Hummer-Spaghetti

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