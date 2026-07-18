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Kärnten heute

Kärnten heute vom 18.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1182vom 18.07.2026
Kärnten heute vom 18.07.2026

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Folge 1182: Kärnten heute vom 18.07.2026

13 Min.Folge vom 18.07.2026

Auto kracht in Gastgarten | Meldungen | Krankentransportwagen wegen Einsparungen zurückgezogen | Sittersdorf lädt zum Popmusikfestival "Acoustic Lakeside" | 250 Kinder und Jugendliche beim Landesfeuerwehrjugendcamp | FC Barcelonas‘ La Masia zu Gast in Kärnten

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