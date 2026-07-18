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Kärnten heute
Folge 1182: Kärnten heute vom 18.07.2026
13 Min.Folge vom 18.07.2026
Auto kracht in Gastgarten | Meldungen | Krankentransportwagen wegen Einsparungen zurückgezogen | Sittersdorf lädt zum Popmusikfestival "Acoustic Lakeside" | 250 Kinder und Jugendliche beim Landesfeuerwehrjugendcamp | FC Barcelonas‘ La Masia zu Gast in Kärnten
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