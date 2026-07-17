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Kärnten heute

Kärnten heute vom 17.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1181vom 17.07.2026
Kärnten heute vom 17.07.2026

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Folge 1181: Kärnten heute vom 17.07.2026

20 Min.Folge vom 17.07.2026

ÖVP und FPÖ kritisieren Popup-Park in St .Veit als Showpolitik | Landesregierung bei Bundeskanzler Stocker in Wien | Ex-Heimkind klagt das Land Kärnten nach Missbrauch auf Schadenersatz | Kurzmeldungen | Gailtaler Almkäse feiert 30. Jahr als geschütztes EU-Lebensmittel | Sommerspiele Eberndorf zeigen "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde" | Dabei: Hotelwiedereröffnung in St. Veit an der Glan | Komödienspiele im Schloss Porcia in Spittal

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