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Kärnten heute
Folge 1181: Kärnten heute vom 17.07.2026
20 Min.Folge vom 17.07.2026
ÖVP und FPÖ kritisieren Popup-Park in St .Veit als Showpolitik | Landesregierung bei Bundeskanzler Stocker in Wien | Ex-Heimkind klagt das Land Kärnten nach Missbrauch auf Schadenersatz | Kurzmeldungen | Gailtaler Almkäse feiert 30. Jahr als geschütztes EU-Lebensmittel | Sommerspiele Eberndorf zeigen "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde" | Dabei: Hotelwiedereröffnung in St. Veit an der Glan | Komödienspiele im Schloss Porcia in Spittal
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