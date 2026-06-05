KiDS CLUB: Fuchsis fuchstastisches QuizJetzt kostenlos streamen
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Folge 10: KiDS CLUB: Fuchsis fuchstastisches Quiz
14 Min.Folge vom 05.06.2026
In dieser Folge vom KiDS CLUB dreht sich alles um knifflige Fragen, tierische Geräusche und ein ziemlich verrücktes Quiz! Fuchsi hat nämlich sein eigenes „fuchstastisches Super-Schlau-Quiz“ erfunden – mit Quiz-Buzzer, Telefonjoker und jeder Menge Überraschungen. Doch statt der ersten Quizfrage meldet sich plötzlich ein Hahn, ein Delfin … und sogar Fuchsis Großmutter am Telefon! Zum Glück bekommt Fuchsi Unterstützung von Quiz-Profi Caroline Athanasiadis. Gemeinsam sprechen sie über die beliebte Quizshow „SMART10“ und die neue Kinderversion „SMART10 Kids“. Bildquelle: Steiner Familyentertainment
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