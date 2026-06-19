KiDS CLUB: Der YogafuchsJetzt kostenlos streamen
KiDS CLUB
Folge 12: KiDS CLUB: Der Yogafuchs
13 Min.Folge vom 19.06.2026
Der KiDS Club wird jetzt entspannt. Fuchsi möchte mit Yoga zur Ruhe kommen – doch sein neuer Fuchs-Beruhigungs-Gong sorgt zunächst eher für ein überraschendes Schläfchen. Als er dann auch noch versucht herauszufinden, was Schnuffl auf seiner Yogamatte treibt, merkt er schnell: Für einen echten Yogafuchs braucht es wohl etwas Unterstützung. Zum Glück bekommt Fuchsi Besuch von Yoga-Kids-Moderatorin Teresa Anna Klappacher. Gemeinsam sprechen sie über Yoga, Entspannung und kleine Übungen für zwischendurch. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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