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KiDS CLUB: Der Yogafuchs

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 19.06.2026
KiDS CLUB: Der Yogafuchs

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Folge 12: KiDS CLUB: Der Yogafuchs

13 Min.Folge vom 19.06.2026

Der KiDS Club wird jetzt entspannt. Fuchsi möchte mit Yoga zur Ruhe kommen – doch sein neuer Fuchs-Beruhigungs-Gong sorgt zunächst eher für ein überraschendes Schläfchen. Als er dann auch noch versucht herauszufinden, was Schnuffl auf seiner Yogamatte treibt, merkt er schnell: Für einen echten Yogafuchs braucht es wohl etwas Unterstützung. Zum Glück bekommt Fuchsi Besuch von Yoga-Kids-Moderatorin Teresa Anna Klappacher. Gemeinsam sprechen sie über Yoga, Entspannung und kleine Übungen für zwischendurch. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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