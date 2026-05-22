KiDS CLUB, Folge 8: Fuchsi und die GartenpiratenJetzt kostenlos streamen
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Folge 8: KiDS CLUB, Folge 8: Fuchsi und die Gartenpiraten
11 Min.Folge vom 22.05.2026
Im KiDS CLUB versucht Fuchsi diesmal, ein echter Gartenpirat zu werden – mit Piratenhut, Säbel und einem Blumentopf voller Samen. Doch als nach fünf Minuten noch immer nichts wächst, merkt er: Gartenpiratinnen und Gartenpiraten brauchen nicht nur Abenteuerlust, sondern auch Geduld und ein bisschen Ahnung. Hilfe bekommt er von Robert Steiner, der gemeinsam mit der sprechenden Piraten-Pflanze Lila Grasgrün in der Sendung DIE GARTENPIRATEN auf Entdeckungsreise geht. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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