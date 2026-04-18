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KiDS CLUB, Folge 3: Der allererste Studiogast

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 18.04.2026
KiDS CLUB, Folge 3: Der allererste Studiogast

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KiDS CLUB

Folge 3: KiDS CLUB, Folge 3: Der allererste Studiogast

13 Min.Folge vom 18.04.2026

Im KiDS CLUB ist Fuchsi ganz besonders aufgeregt: Zum ersten Mal bekommt er echten Besuch im Studio. Gemeinsam mit Schnuffl bereitet er alles für den großen Moment vor und rätselt schon, welches Tier wohl mit dem Gast mitkommen wird. Nach einem Spiele-Tipp ist es dann so weit: ORF-Kids-Moderatorin Lena schaut mit Hündin Ellie vorbei. Gemeinsam mit Fuchsi spricht sie über die neue Kindernachrichtensendung und natürlich darf auch die tierische Begleitung nicht zu kurz kommen. Eine aufregende Folge über erste Besuche, neugierige Fragen und einen ganz besonderen Studiomoment. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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