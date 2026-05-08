KiDS CLUB, Folge 6: Fuchsi im Songcontest-FieberJetzt kostenlos streamen
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Folge 6: KiDS CLUB, Folge 6: Fuchsi im Songcontest-Fieber
12 Min.Folge vom 08.05.2026
Im KiDS CLUB dreht sich diesmal alles um Musik. Fuchsi ist ganz im Eurovision-Songcontest-Fieber. Für lustige Momente sorgen nicht nur sein ungewöhnliches Topfschlagzeug, sondern auch eine schwungvolle Tanzeinlage mit seinem Gast Carmen, die aus der neuen Sendung "Unser Musik-Tagebuch" zu Besuch ist. Zwischendurch gibt es einen Basteltipp zum Muttertag und einen neuen Filmtipp. Und zum Schluss schaut auch noch Auri, das ESC-Maskottchen im KiDS Club vorbei. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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