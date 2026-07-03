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KiDS CLUB: Ferienstart

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 03.07.2026
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Folge 14: KiDS CLUB: Ferienstart

12 Min.Folge vom 03.07.2026

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und Fuchsi ist schon voller Vorfreude! Mit Sonnenbrille, Hula-Kette und jeder Menge Urlaubsplänen startet er eine große Ferien-Vorbereitungs-Party. Doch beim Packen seines "Für-alle-Fälle-Ferien-Vorbereitungs-Rucksacks" merkt der Schlaufuchs schnell: Vielleicht braucht man für gelungene Ferien gar nicht so viele Sachen. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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