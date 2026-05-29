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KiDS CLUB, Folge 9: Fit mit Fuchsi

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 29.05.2026
KiDS CLUB, Folge 9: Fit mit Fuchsi

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Folge 9: KiDS CLUB, Folge 9: Fit mit Fuchsi

13 Min.Folge vom 29.05.2026

Jetzt wird trainiert im KiDS CLUB! Fuchsi hat nämlich sein eigenes Fitnessprogramm erfunden: "Fit mit Fuchsi". Mit selbstgebastelter Turbo-Hantel, wilden Aufwärmübungen und ganz viel Motivation will er der sportlichste Schlaufuchs überhaupt werden. Doch beim Schwanzfangen wird ihm plötzlich schwindelig und auch die Klopapier-Hantel sorgt für ordentlich Chaos im Studio. Zum Glück bekommt Fuchsi Unterstützung von Moderatorin, Fitness-Trainerin und begeisterter Radfahrerin Christina Karnicnik. Gemeinsam sprechen sie über Bewegung, Lieblingssportarten und warum Sport vor allem Spaß machen soll. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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