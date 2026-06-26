KiDS CLUB: Das NotengeheimnisJetzt kostenlos streamen
KiDS CLUB
Folge 13: KiDS CLUB: Das Notengeheimnis
13 Min.Folge vom 26.06.2026
Ein geheimnisvoller Gitarrenklang sorgt im KiDS CLUB für große Aufregung! Fuchsi hört plötzlich rätselhafte Töne im Studio und ist überzeugt: Dahinter steckt ein musikalischer Geheimcode. Mit seinem Fuchsifon nimmt er die seltsamen Klänge auf und macht sich auf die Suche nach einer Erklärung. Unterstützung bekommt er dabei von Moderator, Zauberer und Musiker Christoph Hirschler. Gemeinsam gehen sie dem Notengeheimnis auf den Grund und entdecken, dass die geheimnisvollen Klänge zu einem ganz besonderen Projekt gehören. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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