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KiDS CLUB: Das Notengeheimnis

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 26.06.2026
KiDS CLUB: Das Notengeheimnis

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Folge 13: KiDS CLUB: Das Notengeheimnis

13 Min.Folge vom 26.06.2026

Ein geheimnisvoller Gitarrenklang sorgt im KiDS CLUB für große Aufregung! Fuchsi hört plötzlich rätselhafte Töne im Studio und ist überzeugt: Dahinter steckt ein musikalischer Geheimcode. Mit seinem Fuchsifon nimmt er die seltsamen Klänge auf und macht sich auf die Suche nach einer Erklärung. Unterstützung bekommt er dabei von Moderator, Zauberer und Musiker Christoph Hirschler. Gemeinsam gehen sie dem Notengeheimnis auf den Grund und entdecken, dass die geheimnisvollen Klänge zu einem ganz besonderen Projekt gehören. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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