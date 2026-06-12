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KiDS CLUB: Fuchsi im Fußballfieber

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 12.06.2026
KiDS CLUB: Fuchsi im Fußballfieber

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Folge 11: KiDS CLUB: Fuchsi im Fußballfieber

11 Min.Folge vom 12.06.2026

Im KiDS CLUB herrscht diesmal absolute Fußballstimmung! Fuchsi hat das Fußballfieber gepackt und er verwandelt das Studio kurzerhand in eine echte Fan-Zone. Als selbst ernannter Starspieler des „FC Schlaufuchs“ zeigt er stolz seinen legendären Torjubel und will seinem Stofftierhasen Schnuffl beweisen, dass er den besten Spezialschuss überhaupt beherrscht. Doch beim großen Elfmeterschießen läuft nicht alles ganz nach Plan. Ob Fuchsi mit seiner geheimen Schusstechnik doch noch ein Tor erzielt? Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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