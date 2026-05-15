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KiDS CLUB, Folge 7: Biene auf Umwegen

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 15.05.2026
KiDS CLUB, Folge 7: Biene auf Umwegen

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Folge 7: KiDS CLUB, Folge 7: Biene auf Umwegen

12 Min.Folge vom 15.05.2026

Im KiDS CLUB summt es diesmal gewaltig: Eine kleine Biene hat sich ins Studio verirrt und bringt Fuchsi ganz schön durcheinander. Zum Glück behält Schnuffl die Ruhe. Und über das Wald-Freunde-Telefon meldet sich sogar die Bienenkönigin höchstpersönlich. So erfährt Fuchsi, wie wichtig Bienen für die Natur sind und dass man ihnen am besten ruhig und vorsichtig hilft. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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