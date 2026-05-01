KiDS CLUB, Folge 5: Das Palatschinken-RätselJetzt kostenlos streamen
KiDS CLUB
Folge 5: KiDS CLUB, Folge 5: Das Palatschinken-Rätsel
Im KiDS CLUB wird es diesmal richtig köstlich und auch ein bisschen rätselhaft. Für Fuchsi steht fest: Heute kommen seine Lieblings-Palatschinken mit frischen Waldbeeren auf den Teller. Gemeinsam mit Schnuffl macht er sich ans Kochen, doch schon bald läuft nicht alles nach Plan. Eine Palatschinke landet plötzlich an der Decke und die vorbereiteten Beeren sind auf einmal spurlos verschwunden. Mit detektivischem Spürsinn geht Fuchsi dem Geheimnis auf den Grund und stößt dabei auf einige überraschende Hinweise. Hat Schnuffl die Beeren gegessen oder steckt doch jemand anderes dahinter? Außerdem gibt es einen Koch-Tipp mit saftigen Süßkartoffel-Brownies, einen App-Tipp, bei dem es ebenfalls ums Kochen geht und spannende Freizeitideen. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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