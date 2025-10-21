Staffel 3Folge 1vom 21.10.2025
Ich will ans MeerJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 1: Ich will ans Meer
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin und ihre Freunde machen sich auf den Weg ans Meer. Begeistert von der Aussicht auf Sandburgen und Eselreiten sind alle enttäuscht, als sie den leeren Strand vorfinden – und schlimmer noch: es regnet. Doch die kleine Prinzessin ist fest entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films