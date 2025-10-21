Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 3Folge 6vom 21.10.2025
Folge 6: Ich will Rollschuh fahren

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die kleine Prinzessin lernt Rollschuhlaufen, aber das ist gar nicht so einfach. Sie ist versucht aufzugeben, doch als sie erfährt, dass ihr Vater auch nicht Rollschuh laufen kann, beschließt sie weiterzumachen. Wird der Koch es schaffen, der Prinzessin und dem König das Rollschuhlaufen beizubringen – ohne dass sie hinfallen?

