Staffel 3Folge 5vom 21.10.2025
Alle meine EntchenJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 5: Alle meine Entchen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin genießt einen faulen Tag am Teich, als Scruff drei kleine Enteneier findet. Ohne ein Nest oder eine Entenmama in Sicht muss die Prinzessin sich um die drei Eier kümmern. Bald schlüpfen daraus drei sehr hungrige und verspielte Entenküken...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films