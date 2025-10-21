Staffel 3Folge 19vom 21.10.2025
Ich will Detektiv seinJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 19: Ich will Detektiv sein
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Jemand hat alle frisch gebackenen Kekse der Prinzessin aufgegessen, und sie ist fest entschlossen, den Schuldigen zu finden. Wie eine echte Detektivin stellt sie mehrere Fallen auf, um den hungrigen Keksdieb zu erwischen...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films