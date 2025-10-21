Staffel 3Folge 18vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 18: Ich will einen Streich spielen
11 Min.Ab 6
Alfie spielt der kleinen Prinzessin ständig Streiche, also beschließt sie, sich zu rächen. Doch jemandem einen Streich zu spielen ist gar nicht so einfach, wie sie gedacht hat…
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films