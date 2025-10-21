Staffel 3Folge 20vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 20: Ich will einen starken General
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Der General möchte stark sein, um das Dienstmädchen zu beeindrucken, und die kleine Prinzessin ist fest entschlossen, ihm dabei zu helfen. Doch schon bald merken sie, dass es nicht nur ums Trainieren geht...
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films