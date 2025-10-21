Staffel 3Folge 2vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 2: Ich will berühmt sein
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Prinzessin möchte berühmt werden, indem sie viele wunderbare Dinge tut, und eine Statue zu ihren Ehren bekommen – genau wie ihr Großonkel Walter. Was kann eine kleine Prinzessin tun, das noch niemand zuvor getan hat?
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films