Staffel 3Folge 15vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 15: Ich will den ersten Preis
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Es ist der jährliche Haustier-Talentwettbewerb im Schloss, und die kleine Prinzessin ist fest entschlossen, die goldene Schleife zu gewinnen. Puss ist das einzige verbliebene Haustier, und die Prinzessin ist sich nicht sicher, ob er das Zeug zum Sieger hat. Wird Puss der Prinzessin mit einem ganz besonderen Talent beweisen, was in ihm steckt?
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films