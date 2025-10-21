Staffel 3Folge 8vom 21.10.2025
Ich will reitenJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 8: Ich will reiten
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin ist begeistert, als Horace, das Shetlandpony von Großonkel Walter, zu Besuch kommt. Doch dann merkt sie, wie stur er ist. Wird die Prinzessin das Geheimnis entdecken, wie man Horace zähmt – oder wird der Rest des Haushalts ihn wieder nach Hause schicken?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films