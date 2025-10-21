Staffel 3Folge 4vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 4: Ich will beim Reitturnier mitmachen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Der General hat ein Reitturnier im Schloss organisiert. Die kleine Prinzessin ist überzeugt, dass sie und Horace das perfekte Team sind – aber können sie gegen Alfie und sein Fahrrad gewinnen?
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films