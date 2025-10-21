Staffel 3Folge 3vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 3: Wer hat das Licht ausgemacht
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Eine Stromleitung wird im Schloss unterbrochen, gerade als die kleine Prinzessin und der Rest des Haushalts sich auf die Geburtstagsfeier von Großonkel Walter vorbereiten. Können die Feierlichkeiten auch ohne Strom stattfinden?
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films