Staffel 3Folge 27vom 21.10.2025
Ich will Verstecken spielenJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 27: Ich will Verstecken spielen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin gewinnt nie beim Versteckspiel – bis sie einen geheimen Raum im Schloss entdeckt. Ihr Zimmer geheim zu halten ist aufregend, aber schon bald merkt sie, dass allein spielen keinen Spaß macht. Wird die Prinzessin ihr geheimes Versteck dem Haushalt verraten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films