Staffel 3Folge 35vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 35: Ich will die Heuschrecke hüten
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Prinzessin kümmert sich um Sticky, den Stabheuschrecken von Großonkel Walter, aber Sticky bleibt nicht immer dort, wo er sein soll. Ein Haustier zu finden, das wie ein Stock aussieht, ist keine leichte Aufgabe...
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films