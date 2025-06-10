Klinik am Südring
Folge 102: Sonnige Aussichten
45 Min.Ab 12
Ein Sportler hat sich vor drei Monaten das Bein gebrochen, doch der Bruch ist noch immer nicht verheilt. Dem Arzt fällt auf, dass sich der Mann auffällig gereizt verhält. Wie hängt das zusammen? - Eine Schülerin kommt mit Fieber und Gelbsucht in die Klinik. Die Ärzte stellen eine vergrößerte Leber fest. - Ein Student stürzt vor der Notaufnahme mit seinem Roller. Er klagt über Schwindel, die Ärzte vermuten eine Gehirnerschütterung. Doch plötzlich kann er nicht mehr klar sprechen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1