Gute Mutter, böse Freundin

SAT.1Staffel 2Folge 103vom 02.07.2025
45 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12

Eine Mutter wird von der Freundin des Sohnes eingeliefert, nachdem sie über einen Müllbeutel gestolpert ist, den die Freundin ungünstig abgestellt hat. - Ein Familienvater stürmt in die Klinik, weil er befürchtet, erneut einen Herzinfarkt zu erleiden. - Ein Schüler muss wegen eines Nasenbeinbruchs operiert werden, weil er von einem Mitschüler geschlagen wurde. Der Grund waren offenbar die Symptome einer Zwangserkrankung des Patienten.

