Staffel 2Folge 127
Folge 127: Reine Spinnerei

45 Min.Ab 12

Eine Mutter kommt im schlechten Allgemeinzustand und mit geschwollenem Bein in die Notaufnahme. Die Ärzte stellen eine lebensgefährliche Blutvergiftung fest. - Ein ehemaliger Glam-Rocker ist gestürzt und klagt über Schwindel. Zudem leidet er unter Tinnitus. Hängt das mit seiner Vergangenheit zusammen? - Eine Kleingärtnerin wird mit Hitzschlag in die Klinik gebracht. Zuerst gehen die Ärzte von einem Routinefall aus, doch es stellt sich noch was anderes heraus ...

