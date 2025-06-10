Klinik am Südring
Folge 195: Taxi in der Notaufnahme
22 Min.Ab 12
Ein verzweifelter Taxifahrer bringt seinen Fahrgast in die Klinik. Dieser hat versucht, sich während der Fahrt zu rasieren. Als die Nichte des sichtlich verwirrten Mannes in die Notaufnahme kommt, wird deutlich, wie ernst die Lage ist. - Eine junge Mutter kommt mit ihrem drei Monate alten Sohn in die Klinik. Seine Haut ist safrangelb, er will nicht mehr trinken und ist sehr schläfrig. Der Arzt diagnostiziert eine Gelbsucht. Aber was hat sie ausgelöst?
