Klinik am Südring
Folge 42: Ein Zwilling kommt selten allein
45 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Bevor eine schwangere Frau die Nachricht verarbeiten kann, dass sie Zwillinge erwartet, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen - und diese hängt mit ihrer eigenen Vergangenheit zusammen. Und: Ein junges Mädchen bricht auf der Kinderstation zusammen. Ihr Gesicht ist teilweise gelähmt und sie kann nicht richtig sprechen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Hat das junge Mädchen wirklich einen Schlaganfall?
