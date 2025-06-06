Klinik am Südring
Folge 44: Zocker-Schocker
44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Ein Teenager kollabiert während des Computerspielens vor seinem Rechner und wird in die Notaufnahme eingeliefert. Seine besorgte Mutter glaubt, er habe einfach zu lange gespielt. Für den Arzt steht jedoch auch eine ernstzunehmende Herzerkrankung im Raum. Und: Eine Frau ist beim Einkaufen gestürzt und hat sich dabei die Schulter verletzt. Sie behauptet ausgerutscht zu sein, allerdings kann der Arzt schnell ein Problem an ihrem Bein feststellen, das sie vorher verheimlicht hat.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
