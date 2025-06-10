Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wer schön sein will

SAT.1Staffel 2Folge 87
Wer schön sein will

Wer schön sein willJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 87: Wer schön sein will

45 Min.Ab 12

Eine Frau kommt mit einem Hexenschuss in die Notaufnahme. Der Arzt fällt jedoch bei der Untersuchung ein Verband auf, der rund um ihre Brüste verläuft. Die dreifache Mutter hat sich einer plastischen Operation unterzogen und offensichtlich unterschätzt, was das für ihre Gesundheit bedeuten kann. Und: Ein Schüler wird Opfer einer Prügelei auf dem Schulhof und muss wegen eines gebrochenen Jochbeins in der Klinik am Südring operiert werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen