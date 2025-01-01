Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Unverhofft kommt oft

SAT.1Staffel 3Folge 109
Unverhofft kommt oft

Klinik am Südring

Folge 109: Unverhofft kommt oft

44 Min.Ab 12

Eine Kellnerin setzt sich bei einem Schwindelanfall auf eine heiße Herdplatte. Vor ihrem Ex muss sie zugeben, dass sie einen One-Night-Stand hatte. Ist sie etwa schwanger? Dann: Ein Mädchen wird mit Pusteln am Hals in die Klinik gebracht. Hat ihr Vater sie gegen den Willen ihrer Mutter zu einer Windpockenparty geschleppt? Außerdem: Trotz früher Menopause erblüht das sexuelle Interesse einer Mutter neu. Was ist da los?

